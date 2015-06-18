Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poors(S&P),Türkiye'deki siyasi belirsizlerin birkaç ay boyunca süreceğini ifade etti ve önümüzdeki dönemde mali performans ve borç dinamikleri zayıflarsa, not indirimine gidilebileceğine işaret etti.