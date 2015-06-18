STANDARD POOS'TAN KRİTİK TÜRKİYE YORUMU
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poors(S&P),Türkiye'deki siyasi belirsizlerin birkaç ay boyunca süreceğini ifade etti ve önümüzdeki dönemde mali performans ve borç dinamikleri zayıflarsa, not indirimine gidilebileceğine işaret etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poors(S&P),Türkiye'deki siyasi belirsizlerin birkaç ay boyunca süreceğini ifade etti ve önümüzdeki dönemde mali performans ve borç dinamikleri zayıflarsa, not indirimine gidilebileceğine işaret etti.
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