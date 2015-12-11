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standard poor's'tan flaş türkiye açıklaması

STANDARD POOR'S'TAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

S&P, Türkiye`den dış borca bağımlılığı azaltacak reformlar ve güçlü büyüme istiyor.

Tarih : 11 Aralık 2015, 16:20
Puan Ver : Standard Poor's'tan Flaş Türkiye Açıklaması(7/10)7


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'den uzun genel seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte siyasi belirsizliğin sona erdiğini, ancak hala 'negatif' olan kredi notu görünümünün değişmesi için atılması gereken adımlar olduğunu bildirdi.



S&P, gelişmekte olan piyasaların kredi notları için hazırladığı 2016 değerlendirmesinde Türkiye'nin BB+ olan kredi notunun görünümünün 'negatif'ten 'durağan'a yükseltilmesi için görmeyi beklediklerine işaret etti.



Kasım ayında seçimlerin AK Parti'nin parlamentoda büyük çoğunluğu elde etmesiyle birlikte siyasi belirsizliği ortadan kaldırdığını ifade eden S&P, ancak kredi analizleri için siyasi belirsizlikten daha önemli konunun Türk ekonomisinde yeniden dengelenmeyi sağlayacak olan ve uzun süredir ertelenen reformların uygulamaya geçirilmesi olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin cari işlemler açığını finanse etmek ve yurt içi büyümeyi artırmak için dış borçlanmanın yarattığı sermaye akışına bağımlı olduğuna dikkat çeken S&P, bunun yüksek net borç ve büyük refinansman ihtiyacını ortaya çıkardığını belirtti.

 








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