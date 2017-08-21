Denizlispor amigosu Ali Demirkaya, aldığı 1 yıl maçlara girme cezası nedeniyle İstanbulspor ile oynanan maçı, vinç kiralayarak stat dışından izledi.

TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasında oynanan Denizlispor-İstanbulspor maçında sahalarda ender görünen ilginç bir olay yaşandı. Denizlispor amigosu Ali Demirkaya cezalı olduğu için maçları tribünden izleyemiyor.

VİNÇ KİRALAYARAK MAÇI İZLEDİ

Demirkaya takımının bu hafta İstanbulspor ile oynadığı maçı vinç kiralayarak stat dışından izledi. Mücadeleyi İstanbulspor 1-0 kazandı.

Denizlispor amigosu Ali Demirkaya'nın vinç üzerinden maçı izlediği fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu. Demirkaya geçen sezon 1 yıl maçlara girme cezası almıştı.

Kaynak: haberinburada