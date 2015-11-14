STADA GİREMEYİNCE BOMBAYI KAPIDA PATLATTI!
Fransa-Almanya maçının oynandığı Paris'te gerçekleştirilen 7 farklı saldırıda 140 kişi hayatını kaybetti. Bir canlı bomba eylemcisinin Stade de France'a girmeye çalıştığı ve stada alınmayınca giriş kapısında üzerindeki bombayı patlattığı açıklandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa-Almanya maçının oynandığı sırada 7 ayrı bölgede saldırılar meydana geldi. Saldırılarda 140 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca da yaralının olduğu belirtildi.
Paris'in 10. ve 11. bölgelerinde restoran ve eğlence yerlerine ve statta silahlı saldırı düzenlendi. 10. bölgede yer alan bir bar ve restoranın terasına kaleşnikof silahla saldırıldı.
11. bölgede eğlence merkezi Bataclan'a ise yine silahlı saldırı düzenlediği ve içeride rehin alınan 100 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.
Bir başka saldırı ise Stade de France'ın yakınlarında meydana geldi. Almanya ve Fransa milli takımları arasında oynanan maç sırasında patlamalar yaşandı. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Fransa ile Almanya arasındaki hazırlık maçının oynandığı sırada Stade de France'ın girişinde gerçekleşen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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