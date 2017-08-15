Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Ocak zammında. Temmuz'da maaşları yüzde 5.89 artan emeklilerin; Ocak zammının ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 9.46 oldu. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 3.37 olacak.

TAHMİN DEĞİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.89 çıktı. Buna bağlı olarak da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 5.89 zam yansıtıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bir sonraki zammı da Ocak'ta alacak. Bu zammı da 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Merkez Bankası, dün, ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2017 yılı Ağustos ayına ait beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre; cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 iken, bu anket döneminde yüzde 9.46 oldu.

NE KADAR OLACAK?

Bu tahmine göre, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.37 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da buna göre yüzde 3.37 olacak. Eğer Ocak zammı yüzde 3.37 olarak gerçekleşirse, halen 2 bin lira olan emekli maaşı Ocak'ta 67,40 lira artacak. Emeklinin yeni maaşı 2 bin 67 lira 40 kuruş olacak. Halen en düşük emekli maaşı 885 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 3.37 artışla 814,82 liraya ulaşacak. Halen en yüksek emekli maaşı ise 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Artış yüzde 3.37 olursa, en yüksek maaş 142 lira artışla 4 bin 382 liraya ulaşacak. Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada