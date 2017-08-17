SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE BAYRAMLARDA İKRAMİYE
Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayramlarda bir maaş ikramiye verilmesini talep etti.
Memurları ve emeklileri ikramiye heyecanı sardı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu- Sen'in memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme masasına taşıdığı ikramiye talebi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "İkramiye memur emeklilerinden başlayıp, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılsın. Yılda 2 defa bayramlarda 1 maaş ikramiye verilmesi uygun olur' açıklaması yaptı.
YILDA 2 DEFA BİR MAAŞ İKRAMİYE
TÜED'in hukuk danışmanı avukat Cafer Turan Yazıcıoğlu, memur konfederasyonlarının toplu sözleşme görüşmelerine ikramiye talebini taşımasını güzel ve olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiklerini söyledi. Derneklerinin yıllardır dini bayramlarda 2 ikramiyeyi gündeme taşıdığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Dernek olarak sendikalarımızın arkasındayız, konunun destekçisiyiz. Kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. İnşallah hükümet bu talebi benimser. Hükümetimizin olumlu yaklaşacağı inancındayız. Beklentimiz, ikramiyenin önce memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması. Bir kararnameyle bu düzenleme yapılabilir" diye konuştu. Sendikaların memur ve memur emeklileri için Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 915 lira ikramiye talep ettiğine değinen Yazıcıoğlu, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi uygun olur düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.
PROMOSYON ÖRNEĞİ
Memur-Sen'in 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulamanın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de genişletilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Memurlar ve memur emeklilerine ikramiye talebi, 21 Ağustos'a kadar karara bağlanacak. Çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
MAAŞLAR 28-29 AĞUSTOS'TA CEPTE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı'ndan emekli, dul ve yetim aylığı alanlara bayram nedeniyle gerçekleştirilecek erken ödemenin detaylarını açıkladı. Buna göre; maaş günü 1, 2 ve 3 Eylül olanlara 28 Ağustos'ta, 4 ve 5 Eylül olanlara ise 29 Ağustos'ta ödeme yapılacak. Bakanlık, yaklaşık 2 milyon 23 bin 871 emeklinin 3 milyar 935 milyon 776 bin lira tutarındaki gelir ve aylıklarının böylece Kurban Bayramı öncesinde ödenmiş olacağını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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