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square enix, nintendo switch'e tam destek sözü verdi

SQUARE ENİX, NİNTENDO SWİTCH'E TAM DESTEK SÖZÜ VERDİ

Nintendo, Switch için bir geliştiriciyi daha yayına çekti. Square Enix, Nintendo Switch'e tam destek sözü verdi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Square Enix, Nintendo Switch'e Tam Destek Sözü Verdi(6/10)6


Nintendo, Switch için bir geliştiriciyi daha yayına çekti. Square Enix, Nintendo Switch'e tam destek sözü verdi.



Son günlerin en çok konuşulan konsollarından Switch, özel oyunları ile gündeme geldiği gibi diğer firmaların açıklamalarıyla da akıllarda kalmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Switch'ibir gelir kapısı olarak geren büyük geliştiriciler de Switch konusunda iştahlı. Bu bağlamdaSquare Enix, Nintendo Switch'e tam desteksözüverdi.



Geliştirici firma, Switch'e hem orijinal hem de uyarlama oyunları ile destek vereceklerini belirtti. Square Enix‘tenYosuke Matsuda“Yeni oyun geliştirmenin yanısıra var olan oyunlarımızı uyarlamak istiyoruz. Nintendoçeşitli eğlenceler sunuyor. Diğer firmalar belki Switch'in karakteristik özelliklerini inanılmaz yollarla sunabilir. Ancak biz de Switch'in özelliklerini kullanmada iyi olduğumuz oyunları yapacağız” açıklamasında bulundu.



Bu arada Square Enix, JRPGtüründeki I Am Setsunaadlı oyunu 3 Mart 2017'de Switch'e uyarladı. Bu kadar da değil. Firmanın Octopath Travelleradlı oyunu da Switch için geliştirme aşamasında. Bunlar sadece firmanın açıkladığı oyunlar. Switch oyuncuları, bu gelişmeler ışığında bazı Final Fantasyoyunlarını da konsollarına bekliyor.



Giriş bölümünde Switch için iştahlı dediğimiz geliştiricilerden birisi de Capcom'du. Firma, kendi oyunlarını daha rahat uyarlayabilmek için Switch'in geliştirilme aşamasında rol oynamıştı.



Playstation Plus Nisan 2017 oyunları








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