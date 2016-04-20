

Sputnik-Türkiye'nin web sayfasından yapılan açıklamada Kerimov'un Atatürk Havalimanı'nda gelen yolcu kontrolünde bir saat bekletildikten sonra kendisine giriş yasağı olduğu bildirildi.







Kendisine verilen kağıtta ülkeye girişine neden izin verilmediğine dair bir açıklama olmadığını ifade eden Kerimov, Atatürk Havalimanı'ndaki yetkililerin bir sonraki uçakla Rusya'ya dönmesinin talep ettiğini söyledi.







Sputnik-Türkiye'nin web sayfasından yaptığı açıklama şöyle:







"Türkiye'den Sputnik sitelerine ulaşımın engellenmesinin ardından Sputnik Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov'un Türkiye'ye girişine izin verilmedi.







'BASIN KARTIMA VE OTURMA İZNİME EL KONULDU'







"Sınır kontrolünden biri pasaportumu aldı ve dış hatlar geliş terminalinde bir inceleme odasına götürdü, burada hiçbir açıklama yapılmaksızın bir saat bekletildim" diyen Kerimov, ardından kendisine ülkeye girişinin yasaklandığına dair bir kağıt verildiğini ve basın kartı ile oturma iznine el konduğunu söyledi."