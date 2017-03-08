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spotify için 50 milyon ne anlama geliyor?

SPOTİFY İÇİN 50 MİLYON NE ANLAMA GELİYOR?

İnternet üzerinden gerçekleştirilen müzik akışı son dönemde oldukça popüler ve bu alana birçok firma girmeye çalışıyor, Spotify ise bu konuda çoktan merdivenleri tırmandı bile.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Spotify İçin 50 Milyon Ne Anlama Geliyor?(8/10)6


İnternet üzerinden gerçekleştirilen müzik akışı son dönemde oldukça popüler ve bu alana birçok firma girmeye çalışıyor, Spotify ise bu konuda çoktan merdivenleri tırmandı bile.



Spotify resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; firma 50 milyon ödemeli müşteriye ulaşmış durumda. Eylül 2016 ayına döndüğümüzde Spotify'ın yaptığı açıklamaya göre 40 milyon abonesi bulunuyordu. Aradaki 5 aylık zamanda 10 milyon ödeme yapan müşteriye sahip olması ilgi çekici ve bir o kadar da başarılı bir iş. Aylık ortalama 2 milyon ücret ödeyen müşteriye sahip olan firmanın en yakın rakibi ise Apple Music.



Geçtiğimiz Aralık ayında Apple Music platformunun 20 milyon ödemeli müşteriye ulaştığı açıklanmıştı. Bu değerin Spotify'ın gerisinde olması Apple2ın bu konuda çok daha fazla çalışması gerektiğinin göstergesi. Tabii ki şunu da belirtmemde fayda var; Spotify 2008 yılında kullanıma sunuldu, Apple Music ise 2015 yılında. Buradan anlayabileceğiniz gibi Apple Music'in kısa süre içerisinde iyi bir büyüme rakamı elde ettiğini söyleyebiliriz.



Apple İçin 100 Milyon Hiç Uzak Değil



Spotify kullanıcılarına ücretsiz müzik listeleri de sunuyor. Toplam kullanıcı sayısına baktığımızda firmanın 100 milyonun üzerinde bir rakama hizmet sunduğunu görüyoruz. Apple Music ise daha yolun başında diyebiliriz. Her ne kadar ödemeli 20 milyon aboneye sahip olsa da önlerinde yüksek potansiyele sahip bir kitle var ve Apple markasının güvencesiyle birlikte hizmet sunuyor. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bakarsınız önümüzdeki bir yılda Apple 100 milyonları yakalar.



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