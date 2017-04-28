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spotify, giyilebilir cihaz mı geliştiriyor?

SPOTİFY, GİYİLEBİLİR CİHAZ MI GELİŞTİRİYOR?

Son günlerin en büyük müzik platformlarından Spotify, bu sefer bir donanım haberi ile gündeme geldi. Spotify, giyilebilir cihaz mı geliştiriyor?

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:45
Puan Ver : Spotify, Giyilebilir Cihaz Mı Geliştiriyor?(5/10)6


Son günlerin en büyük müzik platformlarından Spotify, bu sefer bir donanım haberi ile gündeme geldi. Spotify, giyilebilir cihaz mı geliştiriyor?



Spotify, son günlerin en popüler ve belki de en büyük müzik platformu. Hâl böyle olunca firmanın planları da büyük oluyor. Müzik alanında başarısını kanıtlayan platform, şimdi de donanım dünyasına mı giriyor? Firmanın internet sitesine koyduğu iş ilanıSpotify, giyilebilir cihaz mı geliştiriyor?sorularına neden oldu.



Gelişme, Spotify'ıninternet sitesindeki iş ilanı ile ortaya çıktı. Firma, ilanda işe alınacak kişinin hem donanım hem yazılım kısmında ürün gereksinimlerini tanımlamaktan sorumlu olacağını belirtti. İlan, firmanın bir donanım üzerinde çalıştığını doğruluyor. Ancak donanımın nasıl bir ürün olacağı konusunda detay verilmiyor. Giyilebilir cihazın bir akıllısaatmi, müzik akışı sağlayan bir akıllıbileklikmi ya da firmanın belirttiği gibi çok farklı bir ürün mü olacağı şimdilik soru işareti.



Spotify'in PebbleWatch, AmazonEchove SnapSpectaclesgibi kendi kategorisini oluşturacak bir cihaz yapmayı planladığı belirtildi. Bakalım firmanın giyilebilir cihazı nasıl olacak? Sadece Spotify bazlı bir kullanım sunarsa kullanıcı grubunu daraltabilir. Ancak kendi hizmetini öne çıkarmazsa da cihaz basit bir müzik çalara dönüşebilir. Firma bu konuda sessiz mi kalacak? Yoksa yakın bir tarihte tanıtım olacak mı? Yakında görmeyi umuyoruz.



Firma, geçtiğimiz günlerde yaptığı anlaşma ile Universal'insanatçılarından çıkan albümlerin ücretsiz kullanıcılarına 2 hafta geç sunulacağını açıklamıştı.



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Etiketler: Spotify  Giyilebilir  Cihaz    Geliştiriyor    haber

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