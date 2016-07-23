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spotify, asya pazarını kendine hedef almış durumda

SPOTİFY, ASYA PAZARINI KENDİNE HEDEF ALMIŞ DURUMDA

Çevrimiçi müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Spotify, Asya pazarında güçlenmek için çeşitli ödeme sistemleri ile anlaşma yapıyor.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:15
Puan Ver : Spotify, Asya Pazarını Kendine Hedef Almış Durumda(8/10)8


Çevrimiçi müzik sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Spotify, Asya pazarında güçlenmek için çeşitli ödeme sistemleri ile anlaşma yapıyor.

Çevrimiçi müzik firmaları arasında olan müşteri kapma yarışı gün geçtikçe hız kazanıyor. Çevrimiçi müzik sektörünün en önde gelen firmalarından biri olan Spotify, bu doğrultuda Asya pazarında güçlenmeye çalışıyor. Bundaki en büyük neden 3 milyar bir nüfusa sahip olunan Asya pazarındaki açık.

Firma yeni aboneler kazanmak ve mevcut abonelerin geçirdiği süreyi arttırmak adına sürekli yeni girişimler ve anlaşmalar gerçekleştiriyor.

Spotify, şuanda Singapur, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Filipinler ve Tayvan'da kullanılabilir durumda. Gelen bazı istatistiklere göre Endonezya'da kullanıcılar bugüne kadar 20 milyon saat müzik dinledi ve uygulamaya günde 90 dakika vakit geçirdiler. Diğer bir bölge ülkesi olan Filipinler'de ise, her 4 internet kullanıcısından birisi Spotify kullanıyor. Bu demek oluyorki Asya çevrimiçi müzik uygulamalarını seviyor.

Firmanın hamlelerinden biri Asya sanatçılarını bölge ülkelerinin listesine dahil etmesi oldu. Diğer bir girişim ise ücret politikası tarafında gerçekleşti. Singapur'da aylık abonelik ücreti 7.30$ iken Hong Kong'da 6.2$ olarak seyretmekte. Bunların yanı sıra kredi kartı yanında banka havalesi, ATM ödemeleri, Doku Wallet gibi sanal cüzdanlar, mobil operatörler gibi seçenekler de ödeme yöntemleri arasında bulunuyor.

Spotify yaptığı tüm bu girişimlerle en büyük rakibi Apple Music ile kullanıcı sayısı olarak farkı daha fazla açmak istiyor. Şu an Spotify tarafından açıklanan veriye göre 30 milyon Premium, toplamda ise 100 milyon abonesi bulunmakta.



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