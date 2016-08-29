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spotify, apple music'ten intikam mı alıyor?

SPOTİFY, APPLE MUSİC'TEN İNTİKAM MI ALIYOR?

Spotify'ın, Apple'a daha yakın durduğunu söylenen isimleri cezalandırdığı iddia edildi!

Tarih : 29 Ağustos 2016, 15:06
Puan Ver : Spotify, Apple Music'ten İntikam Mı Alıyor?(0/10)


Şarkıcı ve gruplar Apple Music ve Tidal gibi müzik dinleme servisleriyle bazı özel anlaşmalar gerçekleştirdiklerinde Spotify'ın bu duruma somut bir tepki gösterdiği iddia edildi. Buna göre Spotify bu durumlarda söz konusu müzisyenleri arama sonuçlarında çok daha az gösteriyor.



Bloomberg'de yer alan habere göre çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan geri bildirimlere göre Spotify, arama sonuçlarında kendi materyallerini ilk önce Apple Music'e veren sanatçılara dair arama sonuçlarını öne çıkarmayarak onları bir anlamda cezalandırmış oluyor.



Çevrimiçi müzik devleri arasındaki rekabeti daha da ilginç bir hale getiren bu durum Spotify yetkilileri tarafından kesin bir biçimde yalanlanıyor.








Etiketler: Spotify  Apple  Music  Ten  İntikam    Alıyor    haber

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