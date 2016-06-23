O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

spotify, 30 milyon ücretli aboneye sahip

SPOTİFY, 30 MİLYON ÜCRETLİ ABONEYE SAHİP

Çevrimiçi müzik piyasasının önde gelen isimlerinden olan Spotify yaptığı akıllı hamlelerle 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşmayı başardı.

Tarih : 23 Haziran 2016, 09:47
Puan Ver : Spotify, 30 Milyon Ücretli Aboneye Sahip(9/10)8


Çevrimiçi müzik piyasasının önde gelen isimlerinden olan Spotify yaptığı akıllı hamlelerle 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşmayı başardı.



Rekabetin oldukça yoğun olduğu çevrimiçi müzik piyasasında en önemli durum ücretli abone sayısını arttırmak. Ama bu rekabetin yoğun yaşandığı piyasada hiç de kolay olmuyor. Reklam destekleri firmalara gelir sağlasa da en önemli katkıyı ücretli aboneler yapıyor.



Sektörün en önemli isimlerinden biri olan Spotify 100 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Bu rakamın 30 milyonu ise ücretli abonelerden oluşuyor. En büyük rakibi Apple Music ise son duyurusunda 13 milyon ücretli abonesi olduğunu söylemişti.



Şirket elde ettiği toplam gelirin yüzde 80'ini telif hakkı olarak sanatçılara veriyor. Bundan dolayı toplam abone sayısı oldukça önem taşıyor. Bu doğrultuda firma geçen yıl 200 milyon dolar zarar açıklamıştı.



Spotify, aylık 9.99$ şeklinde bir fiyatlandırma  tercihi yapmış bulunuyor. Kullanıcı sayısıyla hesaplarsak ücretli abonelerden yaklaşık 300 milyon dolarlık bir gelir geliyor. Bunun yanında ücretsiz abonelerden gelirleri de eklersek meblağ artıyor. Ama ödenen telif hakları ve maliyetler durumu kurtarmadığı kesin. Şirketler durumu kurtarmak için sürekli yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Örnek olarak  Spotify da ilk 3 ay için 0.99TL fiyat ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.



Sonuç olarak ilerleyen zamanda piyasada rekabetin daha da kızışması biz tüketicilerin işine yarayacak gibi gözüküyor.



Microsoft Lumia 950 video inceleme







Etiketler: Spotify  30  Milyon  Ücretli  Aboneye  Sahip    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER