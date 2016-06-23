Çevrimiçi müzik piyasasının önde gelen isimlerinden olan Spotify yaptığı akıllı hamlelerle 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşmayı başardı.



Çevrimiçi müzik piyasasının önde gelen isimlerinden olan Spotify yaptığı akıllı hamlelerle 30 milyon ücretli abone sayısına ulaşmayı başardı.



Rekabetin oldukça yoğun olduğu çevrimiçi müzik piyasasında en önemli durum ücretli abone sayısını arttırmak. Ama bu rekabetin yoğun yaşandığı piyasada hiç de kolay olmuyor. Reklam destekleri firmalara gelir sağlasa da en önemli katkıyı ücretli aboneler yapıyor.



Sektörün en önemli isimlerinden biri olan Spotify 100 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Bu rakamın 30 milyonu ise ücretli abonelerden oluşuyor. En büyük rakibi Apple Music ise son duyurusunda 13 milyon ücretli abonesi olduğunu söylemişti.



Şirket elde ettiği toplam gelirin yüzde 80'ini telif hakkı olarak sanatçılara veriyor. Bundan dolayı toplam abone sayısı oldukça önem taşıyor. Bu doğrultuda firma geçen yıl 200 milyon dolar zarar açıklamıştı.



Spotify, aylık 9.99$ şeklinde bir fiyatlandırma tercihi yapmış bulunuyor. Kullanıcı sayısıyla hesaplarsak ücretli abonelerden yaklaşık 300 milyon dolarlık bir gelir geliyor. Bunun yanında ücretsiz abonelerden gelirleri de eklersek meblağ artıyor. Ama ödenen telif hakları ve maliyetler durumu kurtarmadığı kesin. Şirketler durumu kurtarmak için sürekli yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Örnek olarak Spotify da ilk 3 ay için 0.99TL fiyat ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.



Sonuç olarak ilerleyen zamanda piyasada rekabetin daha da kızışması biz tüketicilerin işine yarayacak gibi gözüküyor.