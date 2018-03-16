UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesen bir maç oynandı.

Son 16 turunda Sporting'in 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 90 dakika sonunda 2-0'lık Plzen üstünlüğü ortaya çıktı. Uzatma dakikalarında bir gol bulan Sporting, 2-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

90+2'DE PENALTI KAÇTI

Plzen'e galibiyeti getiren goller, 6. ve 64. dakikalarda Bakos ile geldi. 90+2. dakikada Bas Dost, belki de turu getirecek gol atma şansını, penaltı atışından yararlanamayarak kaybetti. 105+2. dakikada sahneye çıkan Battaglia, Portekiz ekibine turu getiren isim oldu.

Kaynak: haberinburada