SPORTİNG LİZBON, UZATMALARDA TURLADI
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon deplasmanda 90 dakika sonunda 2-0 kaybettiği Viktoria Plzen'i uzatmalarda attığı golle elemeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesen bir maç oynandı.
Son 16 turunda Sporting'in 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 90 dakika sonunda 2-0'lık Plzen üstünlüğü ortaya çıktı. Uzatma dakikalarında bir gol bulan Sporting, 2-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
90+2'DE PENALTI KAÇTI
Plzen'e galibiyeti getiren goller, 6. ve 64. dakikalarda Bakos ile geldi. 90+2. dakikada Bas Dost, belki de turu getirecek gol atma şansını, penaltı atışından yararlanamayarak kaybetti. 105+2. dakikada sahneye çıkan Battaglia, Portekiz ekibine turu getiren isim oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
- Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
- Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
- Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
- Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar