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Sporting Lizbon, uzatmalarda turladı

SPORTİNG LİZBON, UZATMALARDA TURLADI

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon deplasmanda 90 dakika sonunda 2-0 kaybettiği Viktoria Plzen'i uzatmalarda attığı golle elemeyi başardı.

Tarih : 16 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı(5/10)1

UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesen bir maç oynandı.

Son 16 turunda Sporting'in 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 90 dakika sonunda 2-0'lık Plzen üstünlüğü ortaya çıktı. Uzatma dakikalarında bir gol bulan Sporting, 2-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

90+2'DE PENALTI KAÇTI

Plzen'e galibiyeti getiren goller, 6. ve 64. dakikalarda Bakos ile geldi. 90+2. dakikada Bas Dost, belki de turu getirecek gol atma şansını, penaltı atışından yararlanamayarak kaybetti. 105+2. dakikada sahneye çıkan Battaglia, Portekiz ekibine turu getiren isim oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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