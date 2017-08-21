Sporting Lizbon, Gabriel Barbosa transferi için ilginç bir yönteme başvurdu! Portekiz ekibi, transferde adı uzun bir şekilde Fenerbahçe ile anılan Gabriel Barbosa (Gabigol) için kulübü Inter ile kiralama konusunda anlaşırken, Brezilyalı futbolcu ile pazarlık halinde.

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre Sporting Lizbon, Inter'den yıllık 2.5 milyon Euro maaş alan Gabigol'ün bir senelik maaşını ödemek istemiyor.

SADECE EV VE ARABA

Inter ile 1 senelik kiralama konusunda anlaşan Sporting Lizbon, Gabigol'ün maaşını Inter'in ödemesini istiyor. Sporting ise Brezilyalı futbolcuya sadece ev ve araba teklif etti.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Inter'in geçen sezon büyük umutlarla 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Gabigol, beklentileri karşılayamamış ve forma şansı bulmakta güçlük çekmişti.

Portekiz basını, iki takımın transferde anlaştığını ve resmi imzaların kısa bir süre içinde atılacağını iddia etti.

MENAJERİ, FENERBAHÇE'Yİ DOĞRULAMIŞTI

Gabigol'ün menajeri Wagner Ribeiro, geçtiğimiz haftalarda "Muhtemelen Inter'de kalacak. Şu anda kesin bir şey söyleyemem. Fenerbahçe'nin yanı sıra Gabigol'ü isteyen birçok takım var" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada