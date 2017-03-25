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spor yazarları türkiye-finlandiya maçını yorumladı

SPOR YAZARLARI TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇINI YORUMLADI

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında Milli takımımız Finlandiya'yı ilk 13 dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Tarih : 25 Mart 2017, 09:38
Puan Ver : Spor Yazarları Türkiye-Finlandiya Maçını Yorumladı(7/10)9


Levent TÜZEMEN: Terim doğru tercih yaptı



Fatih Terim'in takım savunmasına katkı sağlayacak enerjik ve mücadeleci oyuncuları tercih etmesi, Finlandiya maçını kazanmamızı sağladı. İki devrelik oyunda iki farklı oyun anlayışıyla doğru oynadık. İlk 13 dakika içinde Cenk Tosun ile erken iki gol bulduk. Bu gollerin perde arkasında Milli Takım'ın Finlandiya'ya önde yaptığı baskının ve hücuma çabuk çıkmasının büyük etkisi vardı. İlk yarı topa hakim olduk, yerden ayağa isabetli pas yaptık. İsmail-Gökhan ikilisini kanatlardan etkili hücuma çıkardık.



 



kaynak:sabah








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