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Spor Toto Süper Ligdde 25. Hafta Hakemleri Belli Oldu

SPOR TOTO SÜPER LİGDDE 25. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Tarih : 08 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Spor Toto Süper Ligdde 25. Hafta Hakemleri Belli Oldu(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

9 Mart Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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