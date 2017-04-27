

Normal sezonu cumartesi günü tamamlanacak Spor Toto 2. Lig'de, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen MKE Ankaragücü'nün ardından TFF 1. Lig'e doğrudan yükselecek diğer ekip, Beyaz Grup'ta İstanbulspor veya Amed Sportif Faaliyetler olacak. Play-off'a kalan ekiplerin belirlendiği lige veda edecek 6 ekipten 2'si daha son hafta müsabakalarının ardından ortaya çıkacak







Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, iki grupta 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.







Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen MKE Ankaragücü'nün ardından TFF 1. Lig'e doğrudan yükselecek diğer ekip, Beyaz Grup'ta İstanbulspor veya Amed Sportif Faaliyetler olacak.







Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği 2. Lig'de, MKE Ankaragücü geçen hafta adını bir üst lige yazdırmayı garantiledi. Beyaz Grup'ta ilk iki sırada yer alan İstanbulspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in durumu ise son haftaya kaldı.







Ligde gruplarını lider bitirecek takımların yanı sıra play-off maçları sonunda 1 takım daha adını TFF 1. Lig'e yazdıracak.







İki grupta dörder takımın play-off oynayacağı ligde, kendi gruplarında 2. ile 5. ve 3. ile 4. takımlar, play-off ilk turunda çift maçlı eleme sisteminde karşılaşacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar, yarı finalde de çift maç eleme usulüyle karşılaştıktan sonra iki grubun kazananları, tarafsız sahada tek maç üzerinden TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele verecek.







kaynak:sabah