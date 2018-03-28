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Spor otomobil sahil yolunu birbirine katmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

SPOR OTOMOBİL SAHİL YOLUNU BİRBİRİNE KATMIŞTI! GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kartal sahil yolunda lüks bir otomobil, kaza sonrası metrelerce havalanıp karşı yöndeki bir aracın üzerine düştü. Feci kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Tarih : 28 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Spor Otomobil Sahil Yolunu Birbirine Katmıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı(6/10)2

Kartal sahil yolunda trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen yolda meydana gelen kazada lüks otomobil metrelerce havalanıp karşı şeritteki aracın üzerine düştü. Spor otomobilin yaptığı kaza sonrası yaşananlarla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Kartal sahil yolundaki kaza pazartesi günü meydana gelmişti. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen kazada hızla gelen lüks spor aracın sürücüsü, yola çıkan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Otomobil refüje çarparak havalandı. Metrelerce havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Kazaya arkadan gelen araçlar da karıştı. Feci kazada 3 araç sürücüsü yaralandı. Çevredekiler yaralılara yardım etmek için seferler oldu. Bazı kişiler olası yangına karşı yangın tüpleriyle araçların yanına koştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerlerken kaza yapan spor aracın metrelerce havalandığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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