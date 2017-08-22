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Spor İçin Yere Kapaklanan Pelin Batu'yu Görenlerin Ağzı Açıkta Kaldı

SPOR İÇİN YERE KAPAKLANAN PELİN BATU'YU GÖRENLERİN AĞZI AÇIKTA KALDI

Pelin Batu ve sevgilisi Bodrum limanında görüntülendi. Spor yapmak için sevgilisinin yanında yere kapaklanan Pelin Batu'yu görenlerin ağzı açık kaldı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : Spor İçin Yere Kapaklanan Pelin Batu'yu Görenlerin Ağzı Açıkta Kaldı(6/10)2

Bodrum'da tatil yapan Pelin Batu ve sevgilisi Macit Bitargil, önceki gün Cennet Koyu'na demirli bir teknede görüntülendi.

ESNEME HAREKETİ YAPTILAR

Bitargil'in kardeşi İbrahim Bitargil ile eşi Maya Portakal'ın da eşlik ettiği çift, bir süre yüzdükten sonra tekneye çıkıp esneme hareketleri yaptı.

PELİN BATU'YU GÖRENLER NE OLDUĞUNU ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Esneme hareketi için yere kapaklanan Pelin Batu'yu görenler ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Ancak kısa süre içerisinde doğrulan ve hareketlerine devam eden Batu'nun spor yaptığı anlaşıldı. Sevgilisi Macit spor yaparken Batu, serinlemesi için sevgilisini suyla ıslattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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