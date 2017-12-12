Kayseri'de yapılan Okullu Gençler A, Okullu Gençler B ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan kros yarışlarında derece yapmak isteyen sporcular bitiş çizgisine yığıldı.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe atletizm pistinde yapılan yarışlarda lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan okul takımları derece yapmak için mücadele etti.BİTİŞ ÇİZGİSİNDE FENALAŞTILAR

Gün boyu süren yarışlarda özellikle kızlar 3 bin metre maraton ve erkekler 5 bin metre yarışlarının sonunda sporcular zor anlar yaşadı. Bazı öğrenciler bitiş çizgisinde fenalaştı.250 ÖĞRENCİ DERECE İÇİN MÜCADELE ETTİ

Antrenörler ve sporcular eşliğinde kendilerine gelen sporculardan bazıları ambulans ile hastaneye sevk edildi. Öğrenciler ilk üçe girerek Türkiye Şampiyonasına gitmek için yoğun çaba sarf etti. Yarışlarla alakalı konuşan Okul Sporları Kayseri İl Temsilcisi Hakan Gökdemir müsabakalarda yaklaşık 250 sporcunun derece için mücadele ettiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada