Darbe teşebbüsünün ardından harekete geçen yetkililer, TBMM'nin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da personellerle ilgili işlem yaptı.



Darbe teşebbüsünün ardından harekete geçen yetkililer, TBMM'nin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da personellerle ilgili işlem yaptı. Bakanlıktan tam 245 personel görevden alındı.







Darbe girişiminin ardından TSK, emniyet, yargı ve bakanlıklarda tasfiye çalışmalarını sürdüren yetkililer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan personelle ilgili de işlemlere başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan tam 245 personel görevden alındı.