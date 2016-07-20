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spor bakanlığı'nda 245 personel görevden alındı

SPOR BAKANLIĞI'NDA 245 PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Darbe teşebbüsünün ardından harekete geçen yetkililer, TBMM'nin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da personellerle ilgili işlem yaptı.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 13:26
Puan Ver : Spor Bakanlığı'nda 245 Personel Görevden Alındı(8/10)5


Darbe teşebbüsünün ardından harekete geçen yetkililer, TBMM'nin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da personellerle ilgili işlem yaptı. Bakanlıktan tam 245 personel görevden alındı.



Darbe girişiminin ardından TSK, emniyet, yargı ve bakanlıklarda tasfiye çalışmalarını sürdüren yetkililer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan personelle ilgili de işlemlere başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan tam 245 personel görevden alındı.








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