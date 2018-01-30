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Spor Bakanlığı Eski Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 27 Kişi İçin Gözaltı Kararı
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SPOR BAKANLIĞI ESKİ ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU: 27 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI


Spor Bakanlığı Eski Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 27 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Tarih : 30 Ocak 2018, 10:20
Puan Ver : Spor Bakanlığı Eski Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 27 Kişi İçin Gözaltı Kararı(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden uzaklaştırılan ve haklarında yakalama kararı verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişiden 8'i gözaltına alındı.

BYLOCK'TAN YAKALANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

8'İ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında yakalama kararı verilen 27 zanlıdan 8'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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