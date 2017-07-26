Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim toplantısından ayrılık kararı çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Terim'le ilgili "Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun.

"BU BAYRAK YARIŞI"

Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada