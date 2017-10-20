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Spor Bakanı: Yabancı Sayısının Sınırsız Olmasına Karşıyım, Galatasaray İçimi Acıttı

SPOR BAKANI: YABANCI SAYISININ SINIRSIZ OLMASINA KARŞIYIM, GALATASARAY İÇİMİ ACITTI

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı düşürülmeli. G.Saray'ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı." dedi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Spor Bakanı: Yabancı Sayısının Sınırsız Olmasına Karşıyım, Galatasaray İçimi Acıttı(7/10)3

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Zirvesinde önemli açıklamalar yaptı. Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşı olduğunu söyleyen Bak, hafta sonu oynanacak derbi hakkında da konuştu.

Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle;

"SINIRSIZ YABANCIYA KARŞIYIM"

"Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Çok hızlı biçimde alt yapıları revize etmemiz gerek. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca doğal olarak daha ekonomik ve kaliteli yabancıyı kulüpler tercih ediyor. Haklı olabilirler. Ama geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galatasaray örneği var. Altınordu harika bir örnek. Cengiz ve Çağlar'ı milli takıma Avrupa'ya taşıdı. Kademeli olarak sayının düşmesini Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi TFF'nin bileceği iş. Uzun kontratlar var. Bunlar da dikkate alınacaktır mutlaka.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR"

Derbi de iki takıma da başarılar. Kulüp yöneticilerine teşekkür ederim ortamı gerecek açıklamalar yok. Pazar günü keyif alarak eğlenelim. Sosyal medya üzerinden ortamı gerenleri İçişleri Bakanlığımız takip ediyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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