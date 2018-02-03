SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN, CEDİ OSMAN'A MEYDAN OKUDU
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, basketbol oynarken görüntüsünü paylaşarak Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'a meydan okudu. Cedi, "Yeri siz seçin." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Adıyaman ziyaretinde gençlerle basketbol oynadığı anları paylaşıp NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'a meydan okudu.
Twitter hesabından Cedi Osman'a seslenen Bakan Bak; 'Cedi, takımda yer var mı kardeşim' dedi. Cedi'den Bakan Bak'a cevap gecikmedi.
"VİDEOYU İZLEDİM, GÖZÜM KORKTU"
Videoyu alıntılayan Cedi Osman; 'Sayın bakanım videoyu izledim, gözüm korktu. 5 avans isterim 10'da biter. Yeri siz seçin.' sözlerini kullanarak Osman Aşkın Bak'ı teke tek maça davet etti.
Kaynak: haberinburada
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