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spk'dan şirketlere limitsiz hisse geri alım imkanı

SPK'DAN ŞİRKETLERE LİMİTSİZ HİSSE GERİ ALIM İMKANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürürlükte bir geri alım programı olan ya da olmayan halka açık şirketlerin, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:26
Puan Ver : Spk'dan Şirketlere Limitsiz Hisse Geri Alım İmkanı(6/10)8


SPK'dan yapılan açıklamada, Türkiye sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelerin, Kurul tarafından yakından izlendiği, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere bazı hususların kamuoyuna duyurulmasının uygun görüldüğü belirtildi.








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