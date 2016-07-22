Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürürlükte bir geri alım programı olan ya da olmayan halka açık şirketlerin, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini duyurdu.