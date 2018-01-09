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SPK'dan 5 Foreks Sitesine Engel

SPK'DAN 5 FOREKS SİTESİNE ENGEL

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 foreks sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Spk'dan 5 Foreks Sitesine Engel(8/10)4

Türkiye'deki foreks işlemlerini 2017'nin Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor. Bu kapsamda 5 internet sitesine daha erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldı.

KAPANACAK SİTELER

Kurul'un haftalık bülteninde konuya ilişkin olarak şu liste paylaşıldı:

- turk-fbs.com

- klasfx10.com

- amarkets.org

- vipinvestfx.com

- fxoro.com

SPK, " Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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