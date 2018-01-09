SPK'DAN 5 FOREKS SİTESİNE ENGEL
Sermaye Piyasası Kurulu, 5 foreks sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.
Türkiye'deki foreks işlemlerini 2017'nin Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor. Bu kapsamda 5 internet sitesine daha erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldı.
KAPANACAK SİTELER
Kurul'un haftalık bülteninde konuya ilişkin olarak şu liste paylaşıldı:
- turk-fbs.com
- klasfx10.com
- amarkets.org
- vipinvestfx.com
- fxoro.com
SPK, " Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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