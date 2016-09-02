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spigen iphone 7 kılıfları ortaya çıktı!

SPİGEN İPHONE 7 KILIFLARI ORTAYA ÇIKTI!

Duyurulmasına çok kısa bir süre kala Spigen markasına ait iPhone 7 kılıfları basına sızdı. İşte detaylar.

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:48
Puan Ver : Spigen İphone 7 Kılıfları Ortaya Çıktı!(6/10)4


Duyurulmasına çok kısa bir süre kala Spigen markasına ait iPhone 7 kılıfları basına sızdı. İşte detaylar.



 



Ülkemizde de satılan Spigen marka kılıfları çoğu popüler akıllı telefon için bulmak mümkün. Özellikle iPhone konusunda zengin bir ürün gamına sahip olan markanın iPhone 7 modeline ait kılıfları ilk defa basına yansıdı. iPhone 7 modelinin 7 Eylül tarihinde duyurulmasından önce bu bilgi oldukça dikkat çekici oldu.



Spigen iPhone 7 kılıfları karşınızda!



“iPhone 7 & iPhone 7 Plus kılıf koleksiyonu” olarak firmanın sitesinde yer alan kılıflar söylentilerin çoğunu doğrulayacak nitelikte. Firmanın diğer iPhone modelleri için de olan kılıfları artık iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için hazır.



Toplamda 17 adet kılıf seçeneği sunan Spigen markası, 14 dolar ile 40 dolar arasında değişen fiyatlarla kılıfları ön siparişe sunmuş durumda. Teslimat tarihi olarak Ekim ayı işaret ediliyor.



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kılıfları, firmanın küresel sayfasında ilk sırada listeleniyor. Yayınlanan kılıf fotoğraflarıyla bazı iddiaları da doğrulamak mümkün.



Örneğin çift kameranın sadece büyük olan iPhone 7 Plus modelinde kullanılacak olmasını, kılıf görsellerinden anlamak mümkün. iPhone 7 modeline tek kamera yer alıyor. iPhone 7 ailesindeki kulaklık girişinin kaldırılacağı iddiaları da yine doğrulanabilecek söylentiler arasında.



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Etiketler: Spigen  İphone  7  Kılıfları  Ortaya  Çıktı    haber

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