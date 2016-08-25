Alman dergisi, Ankara'nın milletvekillerine üs ziyareti için izin vermemesi üzerine Berlin yönetiminin Tornado keşif uçaklarını Türkiye'den çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Spiegel'e göre, Almanya askerlerini ve uçaklarını Ürdün ya da Kıbrıs'a taşıyacak.