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spiegel: almanya incirlik'ten çekilmeye hazırlanıyor

SPİEGEL: ALMANYA İNCİRLİK'TEN ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

Alman dergisi, Ankara'nın milletvekillerine üs ziyareti için izin vermemesi üzerine Berlin yönetiminin Tornado keşif uçaklarını Türkiye'den çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Spiegel'e göre, Almanya askerlerini ve uçaklarını Ürdün ya da Kıbrıs'a taşıyacak.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 12:10
Puan Ver : Spiegel: Almanya İncirlik'ten Çekilmeye Hazırlanıyor(0/10)


Spiegel online, Almanya'nın İncirlik Üssü'nde konuşlu askerlerini geri çekmeye hazırlandığını ileri sürdü. Dergi, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi üzerine, üste bulunan ve IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek veren Tornado keşif uçaklarını geri çekme hazırlıkları yaptığını sayfalarına taşıdı.



Dergiye konuşan hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti milletvekili Rainer Arnold, "Alman askerlerinin ziyaret edilmesine müsaade edilmezse, teskerenin uzatılması söz konusu değil" dedi.



Alman hükümetine de çağrı yapan SPD milletvekili Arnold, "Hükümet derhal Alman askerlerinin konuşlanabileceği başka bir yer bulmalı" ifadelerini kullandı.








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