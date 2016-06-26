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spider-man fimine far cry'dan takviye!

SPİDER-MAN FİMİNE FAR CRY'DAN TAKVİYE!

Gelecek yıl içinde gösterime girecek Spider-Man filminin kadrosu belirginleşiyor. Tom Holland'nın, Örümcek Adam'ı canlandırdığı ve Robert Downey Jr'ın çok önemli bir rol üstlendiği filmde, oyun dünyasından çok tanıdık bir figürle karşılaşacağız.

Tarih : 26 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Spider-Man Fimine Far Cry'dan Takviye!(7/10)5


Marvel'in en popüler süper kahramanı Spider-Man üçüncü kez, yeniden doğuyor. Peki konunun Far Cry ile ilgisi ne?



Far Cry 3, bazı teknik sorunları dışında mükemmele yakın bir yapım olarak, oyun tarihine geçti. Oyunun, ciddi satış rakamlarına ulaşmasının ardından, inanılmaz senaryosu ve kötünün, en karanlık tonundaki figürü Vaas da önemli rol üstlendi. Korsan Lord Vaas karakteri, motion capture ve seslendirmede, usta isim Michael Mando tarafından hayata geçirildi.



Kanadalı aktör Michael Mando; Psych, Orphan Black gibi dizilerde orta çaplı roller alırken, Breaking Bad'in spin-off'u, Better Call Saul ile ününün zirvesine ulaştı.



Michael Mando'nun, Spider-Man filminde hangi rolü üstleneceği ise belli değil. Bir anti kahraman mı, Vaas gibi saf bir kötü mü ya da Peter Parker'ın yandaşlarından biri mi? Henüz, hiçbir şey belli değil. Tek bildiğimiz, önemli bir rol olduğu.



2017'de gösterime girecek Spider-Man reboot (evet yine ve tahmin ediyoruz ki nihai reboot) filminde; Oscar'dan da nasibini almış bol ödüllü bir destek kadrosu bulunacak. Tom Holland, hiç de yalnız değil!



Tüm bu yıldızları takdir etsek de, oyun severler Michael Mando'nun kadroya katılmasını çok keyifli bulacaktır diye düşünüyoruz.








Etiketler: Spider-Man  Fimine  Far  Cry  Dan  Takviye    haber

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