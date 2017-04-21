

Yaklaşık her üç çiftten birisi kötü sperm kalitesi yüzümden bebek sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bu durumda çiftler tek çare olarak tüp bebek yöntemini görüyor. Oysa gebelik olsa bile kötü sperm kalitesi düşüklerin, doğumsal anomalilerin ve bazı çocukluk çağı kanserlerinin görülme riskini artırıyor.Bu sebeplerden dolayı, doğal yollardan sperm kalitesinin artırılması hem sağlık hem de gelecek jenerasyonlar açısından önemlidir. Ancak egzersizin sperm kalitesi üzerindeki rolü tartışmalı. Bazı çalışmalar yoğun egzersizin (bisiklete binmek veya uzun mesafe koşmak gibi) sperm kalitesini azalttığını bildiriyor. Fakat bu çalışmaların aksine İran'da yapılan bilimsel çalışmada belli tip ve süredeki egzersizlerin sperm kalitesini artırdığı ispatlandı.







KALİTELİ SPERM İÇİN EGZERSİZ YAPIN







Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İran Uremia Üniversitesi'nde yapılan Egzersiz Uygulamaları ve Sperm Kalitesi Araştırması'nın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Bir grup bilim adamı, egzersiz yoğunluğu ve sperm parametreleri arasındaki ilişkiyi göstermek üzere yola çıktılar. Toplamda yaşları 25-40 arasında olan 261 sağlıklı erkek çalışmaya katıldı. Başlangıçta katılımcıların hiç biri düzenli bir egzersiz programına uymadılar ya da günde 25 dakika, haftada üç günden fazla egzersiz yapmadılar.







kaynak:sabah