

Aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken James Bond'un son filmi Spectre için özel olarak üretilen Aston Martin DB10 modeli, açık artırma ile satışa sunuluyor. Aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken James Bond'un son filmi Spectre içinözel olarak üretilen Aston Martin DB10 modeli, açık artırma ile satışa sunuluyor.



18 Şubat 2016 tarihinde İngiltere'de düzenlenecek açık artırmadan elde edilecek gelir Médecins San Frontières vakfına bağışlanacak.



Bond filmleriyle özdeşleşen ve yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden işbirliğini kutlayan lüks İngiliz markası Aston Martin, Spectre filmi için özel olarak ürettiği 10 adet DB10 modelinin sonuncusunu 18 Şubat 2016 tarihinde Londra'da düzenlenecek açık artırma ile satışa sunacak. Filmin çekimleri sırasında kullanılamaz hale gelen DB10 modellerinin sonuncusu olan aracın satışından elde edilecek gelir ise Médecins San Frontières vakfına bağışlanacak.







