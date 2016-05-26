

Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisine ilişkin hazırladığı raporda, “Tüketiciler bir kez daha Türk ekonomisini güçlendiriyor. Fakat sermaye harcamaları ve ihracat durgun seyrediyor. Durgun özel sektör, düşük petrol fiyatlarının ve yüksek sığınmacı nüfusunun da desteği ile Türkiye ekonomisinin büyümesinin artırılmasında bir kez daha ana faktör halini aldı” ifadeleri kullanıldı.







Raporda, Türkiye'de hane halkı harcamalarının 2015 yılında yüzde 4,5 oranında arttığı belirtilirken, “Tüketici talebi dışsal ve yerel zorluklara karşı direncini ispatlarken, sermaye harcamaları ve ihracat durgun seyretmeye devam ediyor. Petrol üreticisi ülkelerden gelen ithalat talebinin azalırken ve turizm gelirleri düşerken, özel sektör harcamaları 2015 yılında iş ortamındaki güvenin düşük olması sebebiyle ılımlı şekilde artış gösterdi.” değerlendirmesinde bulunuldu.







S&P raporunda, Türkiye'de özel tüketim harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğu kaydedilerek, hane halkı harcamalarının ülkenin kısa vadeli büyüme görümümü için kilit önemde olduğunu belirtildi.







Tüketici talebinin seçim döngüsüne, para birinin zayıflamasına, jeopolitik ve güvenlik endişelerine rağmen gücünü koruduğu belirtilirken, “Yüksek dış finansman gereksinimi Türk ekonomisi için kilit önemde hassasiyet oluşturmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.







S&P'DEN TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERİ







S&P raporunda Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl sonunda yüzde 3,4 oranında büyümesinin tahmin edildiği, enflasyonun ise bu yıl yüzde 8,0, gelecek yıl ise yüzde 7,0 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, Türkiye'de işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 10,1, gelecek yıl ise yüzde 9,9 oranında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.







Türkiye'nin cari açığının bu yıl sonunda yüzde 4,2, gelecek yılın sonunda ise yüzde 4,1 oranında gerçekleşmesinin öngörülen raporda Türkiye'nin büyüme modelinin halen dış finansmana bağımlı olduğu, sermaye akımında olası bir sert yavaşlamanın ekonomi için temel aşağı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi.







Raporda, “Bu yıl Türkiye, gelişmiş piyasalarda yatırımcıların karlarının düşük ya da negatif seviyede olmasından dolayı yatırımcıların daha fazla kar arayışında olmasından ve Avrupa Merkez Bankası'nın akomodatif duruşundan yararlanabilir.







Türkiye ayrıca bazı diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla ülkenin net enerji ithalatçısı olmasın ve Çin ekonomisinin etkilerine daha az maruz olmasının avantajlarını da yaşıyor.” ifadelerine yer verildi.







MERKEZ BANKASI DEĞERLENDİRMESİ S&P







Türkiye Merkez Bankası'na ilişkin olarak, “TCMB bir açmazla karşı karşıya. Halen çekirdek enflasyon beklentilerin ve Merkez Bankası'nın yüzde 5 seviyesindeki hedefinin de üzerinde. Bu oynak dış sermaye koşullarının oluşturduğu ortamda dış sermaye çekebilmek amacıyla parasal sıkılaştırmaya işaret eder.







Öte yandan Merkez Bankası ekonomiyi de desteklemek istiyor. Merkez Bankası çekirdek enflasyonun yakın zamandaki yavaşlamasının avantajını ve görece dengeli Türk lirasının da avantajını kullanarak faizleri azalttı.” ifadeleri kullanıldı.







S&P raporunda önümüzdeki dönemde Merkez Bankasının likidite miktarlarını farklı faiz oranları uygulayarak yönetebileceğini, politika faiz oranını şartlara göre artırıp azaltabileceğini belirtti.