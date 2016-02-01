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sp'den türk bankacılık sektörü için uyarı!

SP'DEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN UYARI!

S&P tarafından yapılan açıklamada "Dış kaynaklı risklerin artması halinde Türk bankalarının fonlama ve aktif kalitesi bozulabilir" denildi.

Tarih : 01 Şubat 2016, 15:16
Puan Ver : Sp'den Türk Bankacılık Sektörü İçin Uyarı!(9/10)7


Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türk bankalarının ağırlıklı olarak yurtdışından finansmana bağımlılığı nedeniyle küresel likidite ve risk algısındaki değişikliklere karşı hassas olduğunu belirtti. Bankacılık sektörü hakkında yayımlanan kısa değerlendirmede, bankaların fonlama ve aktif kalitesinin kırılgan olduğuna dikkat çekilerek, "Bu iki unsur şu anda bir tehdit oluşturmamasına rağmen, politikalardaki belirsizlik ve yurtdışı ortamdan kaynaklanabilecek ekonomik baskı ve güven erozyonu gerçek sorunların oluşmasına yol açabilir" denildi.



Raporda Türk bankalarının mali durumları ve performanslarının "son yıllarda bozulan" yerel ekonomi ve politika ortamı ile yakından ilintili olduğu ifade edilerek, kredi notu verilen altı Türk bankasının kredi notu görünümünün ülke notuna paralel olarak "negatif" olduğu belirtildi. Negatif görünüm gelecek 12 ayda aktif kalitesinin belirgin ölçüde bozulabileceğine ve toptan yurtdışı fonlamanın oranının artmaya devam edebileceğine işaret ediyor.








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