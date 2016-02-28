

iOS ve Android platformlarında üçüncü parti e-posta istemcileri son derece popüler. Kullanıcılara çok sayıda hesabı kontrol etmenin yanı sıra çeşitli kısayollar sunan bu uygulamalardan biri olan Spark yenilendi.



Spark Inbox artık iPad uyumlu!



Geçtiğimiz haftalarda Airmail isimli yazılım Mac OS X platformundan iOS platformuna geçiş yapmıştı. Bu durum diğer e-posta istemcilerini de harekete geçirdi. Yine popüler sayılabilecek uygulamalardan biri olan Spark, sonunda iPad desteğini duyurdu. Şimdiye kadar sadece iPhone desteği sunan uygulama artık daha fazla kullanıcıya hitap ediyor.



IMAP desteği sunan uygulama, kaydırma hareketleri ile silme, arşivleme ve cevaplama gibi pratik özelliklere sahip. Bu özelliklerden artık iPad kullanıcıları da faydalanabilecek. 7.9 inçlik iPad mini serisi, 9.7 inçlik klasik iPad ve 12.9 inçlik dev tablet iPad Pro'da Spark'ı kullanmak mümkün. App Store üzerinden uygulamayı indirerek deneyebilirsiniz.



Bu güncelleme ile Spark aynı zamanda Apple Watch ve WatchOS 2 desteği de sunmaya başladı. İngilizce, Almanca, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Japonca ve Portekizce gibi dil seçenekleri arasında Türkçe henüz bulunmuyor. Spark'ı kullanmak için artık tek koşul iOS 8.3 ve üzerindeki bir sürüme sahip olmak.