SpaceX' tarafından geliştirilen Falcon 9 roketi geçtiğimiz aylarda hangarda beklerken birden bire patladı ve Facebook'a ait uydu ile birlikte kül oldu. Patlama nedeni bilinmeyen ve büyük şaşkınlık yaratan durum hakkında ilk detaylı açıklama geldi.



SpaceX' tarafından geliştirilen Falcon 9 roketi geçtiğimiz aylarda hangarda beklerken birden bire patladı ve Facebook'a ait uydu ile birlikte kül oldu. Patlama nedeni bilinmeyen ve büyük şaşkınlık yaratan durum hakkında ilk detaylı açıklama geldi.



Elon Musk'ın bir diğer şirketi olan SpaceX yeni kurulmuş olmasına rağmen kendisine büyük bir hedef koymuş uzaya gönderdiği roketi tekrar kullanmak istemişti. Uzun denemelerin sonucunda bu hedefinde başarıya ulaşan şirket uzaya gönderdiği roketini hem denize hem de karaya indirmeyi başararak roketi tekrar kullanmak için hazırlmaya başlamıştı.



Amerikalı girişimci Elon Musk'ın Tesla gibi büyük ilgi çeken şirketi Eylül ayı içerisinde gerçekleştirieceği uzay görevi için Facebook'a ait olan bir uyduyu yüklenmiş şekilde bekliyordu. Motorlarının çalışmamasına ve duragan şekilde olan roketin neden patladığı ve kendisiyle birlikte taşığı Facebook uydusunu yok ettiği ise bilinmiyordu. Büyük bir şaşkınlıkla karşılanan patlamanın nedeni yaklaşık 2 ay sonra ancak tahmin olarak söylenir hale geldi.



SpaceX mühendislerinin yaptığı çalışmalara ve inceledikleri verilere göre oksijen tankındaki oksijen donarak katı hale geçmiş ve patlamaları tetiklemiş. Teknik olarak gerçekleşmesi çok zor olan bu durumun nasıl ve neden gerçekleştiği tam olarak bilinmese de CNBC‘ye konuşan şirket CEO'su Elon Musk muhtemel nedeni açıkladı.



Elon Musk yaptığı açıklamada Eylül ayında fırlatma rampasına bile yerleştirilmemişken patlayan roketleri Falcon 9‘un patlama nedenini büyük ihtimalle bulduklarını açıkladı. Hiç ihtimal vermedikleri bir nedenle roketin patladığını söyleyen Musk, roket 2. seviyeye geçerken oksijen tankındaki donmuş oksijenin patlamalarını tetiklemiş olabileceğini aktardı.



SpaceX Falcon 9'da Oksijen Donmuş



New York Times‘ın elde ettiği bilgilerle Elon Musk‘ın açıklaması birleştirildiğinde ise ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Daha az yer kaplaması ve rahat taşınabilmesi için -206 Celcius derecede tutulan oksijen bir şekilde donma noktası olan -218 Celciusdereceye düşmüş. 12 derecelik bu düşüş nedeniyle sıvı halden katı hale geçen oksijen donarak tanka zarar vermeye başladı. Karbon fiber rankların içerisinde bulunan ve oksijen tankının yakınındaki sıvı helyum ise – 269derecelik bir sıcaklığa sahipmiş.



Sorunun tam olarak nedeni ve bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiği ne yazık ki henüz kesinleşmiş değil. Elon Musk'ın yaptığı açıklama ve sızan bilgiler sadece tahmin niteliğini taşıyor.



NASA Görevleri Rakip Firmaya Verdi



NASAise Falcon 9 roketlerindeki sorun nedeniyle gönderimlerini SpaceX'in rakibi ile yapmaya başladı. Orbital ATKile gönderilmeye devam eden gönderilere SpaceX'in ne zaman dahil olacağı bilinmezken CEO Elon Musk aralık ayı içerisinde yeni bir Falcon 9'u kullanıma hazır hale getireceklerini söyledi.



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