

SpaceX ile aya seyahat etmek ister misiniz? Elon Musk önümüzdeki yıl ayın çevresini dolaşacak bir araç fırlatmayı planlıyor.



Uzay yolculuğu ve roket teknolojileri alanında son dönemde adından çok fazla söz ettiren SpaceX önümüzdeki yıl aya gitmeyi planlıyor. SpaceX CEO'su Elon Musk SpaceX ile aya seyahat projesiyle ilgili bazı detayları açıkladı. Projede şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı mürettebat kapsülü Crew Dragon ve Falcon Heavy roketi kullanılacak.



Henüz isimleri açıklanmayan iki astronotun katılacağı yolculuk Apollo görevlerinde de kullanılan Launchpad 39A adlı fırlatma rampasından başlayacak. Ancak hem Falcon Heavy roketinin hem de Crew Dragon'un henüz araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu biliniyor. Her ikisinin de bu yıl içinde testlerinin tamamlanması ve hazır hale getirilmesi hedefleniyor.



Elon Musk'ın önümüzdeki yıl Mars'a araç gönderme projesini 2020'ye ertelediği bunun yerine öncelikle 2018'de ay görevini tamamlamak istediği açıklandı. Buradaki asıl hedef ise Crew Dragon kapsülüne odaklanacak daha fazla zaman ayrılması olacak. Alçak yörünge için tasarlanan kapsülün dış uzaya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ay görevi de bunun için önemli bir adım olacak. Daha sonra ise bu kapsülün Mars görevi için kullanılması planlanıyor. Kapsülün ilk denemesi NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülmesiyle yapılacak. Bundan 6 ay sonra ise ay seyahatinin yapılması hedefleniyor.



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