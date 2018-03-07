İngiliz eşiyle ilgili ilk konuşan SP Lideri Temel Karamollaoğlu, "İngiltere'de tahsil yaparken evlendim. Eşim, Müslüman olup Türk vatandaşlığına geçti." dedi.

Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

"EŞİMİN İNGİLİZ OLDUĞUNU SAKLAMADIM"

Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sözleri üzerine konuya giren Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu saklamadığını belirtti.

"HEM MÜSLÜMAN OLDU HEM TÜRK VATANDAŞI"

Temel Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde."

Kaynak: haberinburada