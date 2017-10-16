Karıştığı trafik kazasında ölümden dönen 'Söz' dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, kendini unutup diğer şoförün yardımına koştu.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde cesur üsteğmen Yavuz'u canlandıran Tolga Sarıtaş, bu aralar kazalarla uğraşıyor.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Hafta içi köpeği tarafından ısırılan oyuncu, zor anlar yaşamıştı. Kendisine ait araçla önceki gün sete gitmek üzere yola çıkan Tolga Sarıtaş, bu kez de ölümden döndü.

BİRKAÇ SIYRIKLA ATLATTI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberin göre; ara sokaktan bağlantı yoluna çıkan lüks bir otomobile hızla çarpan oyuncu, riskli bir trafik kazasını şans eseri birkaç sıyrıkla atlattı.

KENDİNİ UNUTUP ŞOFÖRÜN YARDIMINA KOŞTU

Lüks cipteki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırıma çıktı ve burada devrildi. Kendini toparlayan Sarıtaş, şoförün yardımına koştu. Sürücüyü araçtan çıkaran ve ilk müdaheleyi yapan oyuncu, daha sonra ambulans çağırdı.

Kazaya karıştığı kişiyle yakından ilgilenen Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada