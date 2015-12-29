SÖZÜN KESİLDİĞİ YER...
İzmir'in Dikili ilçesı Bademli ve Salihleraltı sahilleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasi'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler nedeniyle büyük insanlık dramına sahne oluyor.Kaçak göçmenlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler yürekleri burkuyor. Son olarak ailesiyle Midilli'ye geçen 10 yaşındaki bir Afgan kızından geriye, bindikleri botun batması halinde suda ıslanarak ağırlık yapmaması için kesilen sırma saçları kaldı. Görenlerin yüreğini burdan bu fotoğraf, Ege sahillerinde yaşanan mülteci dramının boyutlarını gözler önüne seriyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar