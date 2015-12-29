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SÖZÜN KESİLDİĞİ YER...


SÖZÜN KESİLDİĞİ YER...
Tarih : 29 Aralık 2015, 12:36
Puan Ver : Sözün Kesildiği Yer...(7/10)5


İzmir'in Dikili ilçesı Bademli ve Salihleraltı sahilleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasi'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler nedeniyle büyük insanlık dramına sahne oluyor.Kaçak göçmenlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler yürekleri burkuyor. Son olarak ailesiyle Midilli'ye geçen 10 yaşındaki bir Afgan kızından geriye, bindikleri botun batması halinde suda ıslanarak ağırlık yapmaması için kesilen sırma saçları kaldı. Görenlerin yüreğini burdan bu fotoğraf, Ege sahillerinde yaşanan mülteci dramının boyutlarını gözler önüne seriyor.








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