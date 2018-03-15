SÖZÜN BİTTİĞİ YER! ÇOCUKLARINI DAMA ÇIKARAN ANNE, CESEDİ İZLETTİ
Adana'da boş arazide cansız yatan vatandaşın cesedini görmek için 7 ila 15 arasında değişen çocuklarıyla dama çıkan kadını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Adana'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis inceleme yaparken, bir kadının çocuklarıyla birlikte cesedi izlemesi dikkat çekti.
BALKONA ÇIKAN VATANDAŞ FARK ETTİ
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide otların arasında yüz üstü hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden yaklaşık 4 bin lira para çıkan şahsın kimliği tespit edilemedi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için parmak izini alırken, kayıp başvurularını da incelemeye aldı.
FİLM GİBİ İZLEDİLER
Bu arada, polis inceleme yaparken, çevredeki vatandaşların cesedi görmek için adeta birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bir kadın yaşları 7 ila 15 arasında değişen çocuklarını önce dama çıkartarak cesedi izletti. Daha sonra basın mensuplarının görüntü aldığını görünce balkondan izletmeye devam etti. Bir yaşlı kadın ise evinin penceresinden dakikalarca cesedi izledi. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Polis, şahsın nasıl öldüğünü çözmek için geniş bir çalışma başlattı.
Olay yerinden kareler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ermenistan'a Pkk Resti: Terörist Yerleştiriyorsa Karşılığı Olur!
- 'zeytin Dalı İçin Marş Yazın' Çağrısı Sonrası İlk Beste Geldi
- Ajan Krizi Büyüyor! İngiltere'nin Hamlesine Rusya'dan Misilleme
- Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi
- Ayşe Ve Aslı'ya Ortak Tören! Annesi Ağlayarak Tabutuna Omuz Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar