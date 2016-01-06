

Van'da kendisini terk eden sözlüsünün cinsel organını kestiği iddiasıyla yargılanan kadın, 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 kişi de 12 ile 30 yıl arasında hapse mahkum edildi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar B.D. ve D.D, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla dahil oldu.Mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların işledikleri suçlarla ilgili sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep etti.







Van'da 13 Ağustos 2014'te sanık B.D'nin, aralarındaki anlaşmazlık sonucu evlenmekten vazgeçen sözlüsü V.Y'yi tehdit ettiği, akraba ve arkadaşlarıyla cezalandırmak için kaçırdığı kaydedilen mütalaada, olaya ilişkin bilgilere de yer verildi. Sanık avukatları, iddia makamının mütalaasını kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkillerinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanık B.D'yi "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "tehdit" suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan D.D. 30 yıl 2 ay, S.T. 25 yıl 1 ay 20 gün, suça sürüklenen çocuklardan B.S. 16 yıl 8 ay 20 gün, ?M.Ö. 15 yıl 1 ay, Ü.K. ise 12 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan S.T. ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ayrıca tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.