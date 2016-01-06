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SÖZLÜSÜNÜN CİNSEL ORGANINI KESEN KADINA 31 YIL HAPİS


SÖZLÜSÜNÜN CİNSEL ORGANINI KESEN KADINA 31 YIL HAPİS
Tarih : 06 Ocak 2016, 14:16
Puan Ver : Sözlüsünün Cinsel Organını Kesen Kadına 31 Yıl Hapis(5/10)6


Van'da kendisini terk eden sözlüsünün cinsel  organını kestiği iddiasıyla yargılanan kadın, 31 yıl 8 ay hapis cezasına  çarptırıldı. Sanığa yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 kişi de 12 ile 30  yıl arasında hapse mahkum edildi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar B.D. ve  D.D, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla dahil  oldu.Mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların işledikleri suçlarla  ilgili sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep etti.



Van'da 13 Ağustos 2014'te sanık B.D'nin, aralarındaki anlaşmazlık  sonucu evlenmekten vazgeçen sözlüsü V.Y'yi tehdit ettiği, akraba ve  arkadaşlarıyla cezalandırmak için kaçırdığı kaydedilen mütalaada, olaya ilişkin  bilgilere de yer verildi. Sanık avukatları, iddia makamının mütalaasını kabul etmediklerini dile  getirerek, müvekkillerinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanık B.D'yi "kasten  yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "tehdit"  suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan D.D. 30 yıl 2 ay, S.T. 25 yıl 1 ay 20 gün, suça  sürüklenen çocuklardan B.S. 16 yıl 8 ay 20 gün, ?M.Ö. 15 yıl 1 ay, Ü.K. ise 12  yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan S.T. ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında  ayrıca tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.








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