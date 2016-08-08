O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular başladı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen alımı şartları ile ilgili detayları Resmi Gazete'de yayınladı. Ardından merakla beklenen sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular bugün itibariyle başladı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 13:56
Puan Ver : Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Ön Başvurular Başladı!(0/10)


016 MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları adaylar tarafından merak konusu oldu. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre 15 bin öğretmen alımı yapılacağı açıklanmıştı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerektirmeyen alanlar için ön başvurular 8-11 Ağustos'ta başvuru yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar sözlü sınava başvurabilecek. Bakanlığın konu ile ilgili açıklamasının devamında "En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavlar Türkiye genelinde oluşturulan 18 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.



Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular bugün başladı. Yeni eğitim dönemi için KPSS sonucuna göre ve sözlü sınavla alınacak olan 15 bin ‘sözleşmeli öğretmen'in atamaları ise 10 Ekim'de yapılacak.








Etiketler: Sözleşmeli  Öğretmenlik  İçin  Ön  Başvurular  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER