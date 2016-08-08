

016 MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları adaylar tarafından merak konusu oldu. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre 15 bin öğretmen alımı yapılacağı açıklanmıştı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerektirmeyen alanlar için ön başvurular 8-11 Ağustos'ta başvuru yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar sözlü sınava başvurabilecek. Bakanlığın konu ile ilgili açıklamasının devamında "En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavlar Türkiye genelinde oluşturulan 18 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.







Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular bugün başladı. Yeni eğitim dönemi için KPSS sonucuna göre ve sözlü sınavla alınacak olan 15 bin ‘sözleşmeli öğretmen'in atamaları ise 10 Ekim'de yapılacak.