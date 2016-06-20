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sözleşmeli öğretmenler 5 yılın sonunda kadroya alınacak

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 5 YILIN SONUNDA KADROYA ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sözleşmeli öğretmenlerin, 5 yılın sonunda performansa göre kadroya alınacaklarını açıkladı

Tarih : 20 Haziran 2016, 14:50
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 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilk sözleşmeli öğretmen alımının gelecek yılın şubat ayında yapılacağını bildirdi.



ÖĞRETMEN AÇIĞININ EN FAZLA OLDUĞU BÖLGE MARMARA



Bakan Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, bir dönem sözleşmeli öğretmen alımı yapıldığını ancak bu öğretmenlerin daha sonra kadroya alındığını anımsattı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderilen öğretmenlerin çoğunluğunun, eş durumundan ya da mazeret nedeniyle tayin istediğini anlatan Yılmaz, Marmara Bölgesi'nin de en fazla öğretmen açığı bulunan bölge olduğunu vurguladı.








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