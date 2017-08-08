SÖZLEŞMEDE MUTLU SON! 2022'YE KADAR BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Buna göre Tolgay, yıllık 2 milyon Euro net maaş alacak.
Beşiktaş, orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı. Tolgay Arslan ile Beşiktaş arasında imzalanan 5 yıllık sözleşme neticesinde, siyah-beyazlı oyuncu, 2022 yılının sonuna kadar kulüpte kalacak.
YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Beşiktaş'ta atılan bu yeni imza karşılığında Tolgay Arslan'ın yıllık 2 milyon Euro net maaş alacak.
26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme öncesinde 2017-2018 sezonu için Beşiktaş'tan 1 milyon 550 bin Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanacaktı.
Kaynak: haberinburada
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