Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Buna göre Tolgay, yıllık 2 milyon Euro net maaş alacak.

Beşiktaş, orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı. Tolgay Arslan ile Beşiktaş arasında imzalanan 5 yıllık sözleşme neticesinde, siyah-beyazlı oyuncu, 2022 yılının sonuna kadar kulüpte kalacak.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş'ta atılan bu yeni imza karşılığında Tolgay Arslan'ın yıllık 2 milyon Euro net maaş alacak.

26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme öncesinde 2017-2018 sezonu için Beşiktaş'tan 1 milyon 550 bin Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanacaktı.

Kaynak: haberinburada