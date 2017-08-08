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Sözleşmede mutlu son! 2022'ye kadar Beşiktaş'ta

SÖZLEŞMEDE MUTLU SON! 2022'YE KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Buna göre Tolgay, yıllık 2 milyon Euro net maaş alacak.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Sözleşmede Mutlu Son! 2022'ye Kadar Beşiktaş'ta(10/10)6

Beşiktaş, orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı. Tolgay Arslan ile Beşiktaş arasında imzalanan 5 yıllık sözleşme neticesinde, siyah-beyazlı oyuncu, 2022 yılının sonuna kadar kulüpte kalacak.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş'ta atılan bu yeni imza karşılığında Tolgay Arslan'ın yıllık 2 milyon Euro net maaş alacak.

26 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşme öncesinde 2017-2018 sezonu için Beşiktaş'tan 1 milyon 550 bin Euro ve maç başı 10 bin Euro kazanacaktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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