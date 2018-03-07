SÖZDE İLAHİYATÇILARLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN DİYANET'E TALİMAT: CESUR OLUN
Nurettin Yıldız'ın son açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine giren sözde ilahiyatçılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'e "Cesur olun, önüne geçin!" talimatı verdi.
Sözde İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın tartışmalara yol açan çıkışları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde ilahiyatçılara karşı önlem alınması için Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a talimat verdi.
AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Kadın ve erkeğin asansöre binmesi halvet şartlarını oluşturur", "Battaniye ve yorgan cinsel dürtüleri uyandırmamalı" ve "Erkek kadını dövebilir, kadın şükretmeli" gibi çıkışları gündemde geniş yer tutmuştu.
MYK'DA KONUYU GÜNDEME GETİRDİ
Yaşananlardan oldukça rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu AK Parti MYK'da gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.
DİYANET "ÖN ALMALI" TALİMATINI VERDİ
Erdoğan ayrıca, Diyanet bünyesindeki ilahiyatçıların daha cesur olması gerektiğini söyleyip, Diyanetin, sözde ilahiyatçıların açıklamalarına karşı ön almasını istedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
- Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, Erkek Arkadaşım İçin Dedi
- Tayvanlı Kadın, 62 Yaşında Normal Doğumla Anne Oldu
- 15 Yaşından Küçüklerle Cinsel Temas Tecavüz Kapsamına Alınıyor
- Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar