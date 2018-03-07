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Sözde ilahiyatçılarla ilgili Erdoğan'dan Diyanet'e talimat: Cesur olun

SÖZDE İLAHİYATÇILARLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN DİYANET'E TALİMAT: CESUR OLUN

Nurettin Yıldız'ın son açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine giren sözde ilahiyatçılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'e "Cesur olun, önüne geçin!" talimatı verdi.

Tarih : 07 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Sözde İlahiyatçılarla İlgili Erdoğan'dan Diyanet'e Talimat: Cesur Olun(5/10)1

Sözde İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın tartışmalara yol açan çıkışları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde ilahiyatçılara karşı önlem alınması için Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a talimat verdi.

AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Kadın ve erkeğin asansöre binmesi halvet şartlarını oluşturur", "Battaniye ve yorgan cinsel dürtüleri uyandırmamalı" ve "Erkek kadını dövebilir, kadın şükretmeli" gibi çıkışları gündemde geniş yer tutmuştu.

MYK'DA KONUYU GÜNDEME GETİRDİ

Yaşananlardan oldukça rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu AK Parti MYK'da gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.

DİYANET "ÖN ALMALI" TALİMATINI VERDİ

Erdoğan ayrıca, Diyanet bünyesindeki ilahiyatçıların daha cesur olması gerektiğini söyleyip, Diyanetin, sözde ilahiyatçıların açıklamalarına karşı ön almasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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