

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatılmıştı.







Her fırsatta Türkiye aleyhine sözler sarf eden Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, FETÖ'ye açık desteği ortaya çıkan ve operasyon düzenlenen Sözcü gazetesine kol kanat gerdi.







ATTIĞI TWEET İLE AB'Yİ TÜRKİYE'YE KARŞI AÇIKLAMA YAPMAYA ZORLADI







Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı "Binlerce Türk gencinden 10'u AB'nin fonladığı mesleki eğitim programlarından faydalandı. Bütçe 80 milyon euro'dan fazla" tweet'ini alıntılayan Piri, şunları yazdı:







"Ah, insanlar hâlâ çalışıyor. İyi! Peki Sözcü tutuklamalarıyla ilgili AB açıklaması nerede?" diyerek küstah bir çağrıda bulundu.







Türkiye Raportörü Piri, bununla da kalmayıp mesajını görmesi için, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi etiketledi.







kaynak:haber7