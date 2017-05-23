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sözcü'nün mali işler müdürü savcılığa teslim oldu!

SÖZCÜ'NÜN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ SAVCILIĞA TESLİM OLDU!

Fethullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri gerekçesiyle Sözcü Gazetesi'nin bazı yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde aranan gazetenin mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 17:50
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FETÖ/PDY adına suç işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz günlerde polis operasyonu gerçekleştirilen Sözcü Gazetesi'nin 4 yöneticisinden biri olan Yonca Kaleli, operasyonun başladığı gün olan 19 Mayıs'tan bu yana aranıyordu.



TESLİM OLDU

Yonca Kaleli bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcılık birimlerine teslim oldu. Kaleli'nin bir süredir Sözcü Gazetesi'nde mali işler müdürü olarak görev yaptığı ve gazetenin bazı şüpheli para hareketlerinden dolayı soruşturmaya dahil edildiği iddia edildi.



 



kaynak:milliyet








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