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söz sırası fatih terim'de

SÖZ SIRASI FATİH TERİM'DE

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:50
Puan Ver : Söz Sırası Fatih Terim'de(8/10)9


Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak.



2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 11 Haziran akşamı Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Terim, cumartesi akşamı TSİ 18.45'te Karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra kentinde bir basın toplantısı düzenleyecek.



Terim, Arda Turan'ın gazeteci-yazar Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduktan sonra milli takımdan ayrılış süreci ile ilgili düşüncelerini anlatacak.

 



 



kaynak:sabah








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