

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak.







2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 11 Haziran akşamı Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Terim, cumartesi akşamı TSİ 18.45'te Karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra kentinde bir basın toplantısı düzenleyecek.







Terim, Arda Turan'ın gazeteci-yazar Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduktan sonra milli takımdan ayrılış süreci ile ilgili düşüncelerini anlatacak.











kaynak:sabah